Haberler Süper Lig Var kayıtları açıklandı

Var kayıtları açıklandı

TFF'den tarihi karar: Sivas - G.Saray ve G.Antep FK-Beşiktaş maçlarında yaşanan tartışmalı pozisyonların var konuşmaları yayınlandı. TFF, bahsi geçen maçlarda hakemlerin Sivas’ın iptal edilen golünde ve Beşiktaş’ta N’Koudou’nun rakibinin yüzüne kafayla müdahalesi için “önemli hakem hatası” yaptıklarını tespit ettiğini açıkladı. MHK, Sivas-G.Saray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp’in görevine son verdi. Orta hakem Erkan Özdamar ile G.Antep FK-Beşiktaş maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan’a uzun süre görev verilmeyecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Var kayıtları açıklandı

TFF, tarihi bir karara imza attı ve Spor Toto Süper Lig'de ciddi hakem hatası tespit edilen G.Antep FK-Beşiktaş ve Sivas-G.Saray maçlarıyla ilgili VAR kayıtlarını açıkladı. İşte TFF'nin VAR kullanılmaya başladığından beri ilk kez açıkladığı VAR kayıtları:

SİVAS-G.SARAY
"BANA OFSAYT
VAR MI ONU
SÖYLEYİN"

Sivasspor - Galatasaray maçında ev sahibi ekibin attığı gol, VAR incelemesiyle iptal edildi. Pozisyonla ilgili açıklanan kayıtlarda Riva'daki VAR odasında bulunan Özgüç Türkalp ile yardımcısı Bülent Birincioğlu kendi aralarında 'Ofsaytımsı bir şey olabilir' dedikleri pozisyonu istişare ettikten sonra Erkan Özdamar'ı, potansiyel ofsayt incelemesi için monitöre davet ediyor. FARKLI açılardan izledikleri pozisyonla ilgili uzun süre görüş alışverişinde bulunan üçlü, Sivassporlu Robin Yalçın ile Yatabare'nin ofsaytta olduğunu tespit ediyor. POZİSYONU izleyen Erkan Özdamar, VAR'daki Özgüç Türkalp ile Bülent Birincioğlu'na, "Bana ofsayt var mı onu söyleyin." diye sesleniyor. Bunun üzerine, "Ayakları göremiyoruz." yanıtı geliyor. Sonrasında da pozisyonun ofsayt olduğu görüşü Özdamar'a iletiliyor. Bunun üzerine Erkan Özdamar, golü iptal ederken oyunculara, "Ofsayt" diye açıklama yaptıG ğı da kayıtlardan duyuluyor.

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