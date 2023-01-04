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Düelloda galip yok

Hatayspor deplasmanda 2 defa öne geçti. Ümraniye, Güney ekibinin peşini bırakmadı. Gol düellosu şeklinde geçen maç berabere bitti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Düelloda galip yok
Süper Lig'de haftanın açılış maçında Ümraneyispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ümraniye 5'te gole yaklaştı. Umut Nayir'in şutu direkten döndü. 24'te El Kaabi karşı karşıya pozisyonda Serkan Kırıntılı'yı avladı: 0-1. 39'da Del Valle'nin çevirdiği topta Avounou golünü attı. Ümraniye 1-1 yaptı. 53'te Serkan'ın kısa pasını Onur, Riberio'ya aktardı. O da El Kaabi'yi gördü. Kaabi'nin pasında Lobjanidze topu boş ağlara yolladı: 1-2. Hatay yine üstünlüğünü koruyamadı. 67'de kazanılan penaltıda Umut Nayir skoru 2-2'ye getirdi. 78'inci dakikada Ümraniyespor'da Allyson Santos kırmızı gördü. Maç 2-2 bitti.
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