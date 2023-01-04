Düelloda galip yok

SüperLig'de haftanın açılış maçında Ümraneyispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ümraniye 5'te gole yaklaştı. Umut Nayir'in şutu direkten döndü. 24'te El Kaabi karşı karşıya pozisyonda Serkan Kırıntılı'yı avladı: 0-1. 39'da Del Valle'nin çevirdiği topta Avounou golünü attı. Ümraniye 1-1 yaptı. 53'te Serkan'ın kısa pasını Onur, Riberio'ya aktardı. O da El Kaabi'yi gördü. Kaabi'nin pasında Lobjanidze topu boş ağlara yolladı: 1-2. Hatay yine üstünlüğünü koruyamadı. 67'de kazanılan penaltıda Umut Nayir skoru 2-2'ye getirdi. 78'inci dakikada Ümraniyespor'da Allyson Santos kırmızı gördü. Maç 2-2 bitti.