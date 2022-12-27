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Fenerbahçe Hatayspor: 4-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin, Hatayspor'u konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 4-0'lık skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 22:03 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 23:19
Fenerbahçe Hatayspor: 4-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 4-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

49. dakikada kaleci Altay Bayındır'ın uzun degajında savunma oyuncusundan seken topu alan Batshuayi, ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, kale çizgisi üstünde bekleyen savunma oyuncusunun yüzüne çarpan top kornere gitti.

Aynı dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda, pası alan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Arao kafayla vurdu. Kaleciden sekerek oyun alanına dönen meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.

85. dakikada soldan kullanılan kornerde topa iyi havalanan Gustavo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı kaldığı pozisyonda vuruşunda, kalecinin çeldiği top oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Fenerbahçe'nin farkı üçe çıkaran golü geldi. Aabid'in kalecisine göndermek istediği topu alan Serdar Dursun'un sol çaprazdan kaleciyi de çalımlayarak kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0

90+5. dakikada sarı-lacivertliler skoru 4-0'a getiren golü attı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ köşeden kullandığı kornerde iyi yükselen Arao'nun kafayla yere indirdiği topa Gustavo Henrique'nin vuruşunda filelere gitti: 4-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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