Fenerbahçe Teknik Direktrörü Jorge Jesus Hatayspor maçı sonrası konuştu: 6-7 olabilirdi!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk etti. Kanarya mücadelede rakibini 4-0'lık skorla geçmeyi başardı. Maçın ardından Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

Jorge Jesus: "Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. Üst üste 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 4 attık ama 6-7 olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutun 4'ü gole dönüştü."

"Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük. Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de mutlu sona ulaşırız."

"Bizlerin insanları düşünmesi önemli. Futbol sektöründeki insanlar olarak diğer insanları unutabiliyoruz. Elimizden geldiğince başka insanlara yardım etmek bizi mutlu ediyor. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için gurur duyuyorum."

"Taraftarlarımıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz."