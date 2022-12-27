FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus'a övgü dolu sözler! "Bu adam..."

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 geçti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası teknik direktör Jorge Jesus'tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Toroğlu, "Fenerbahçe'de girenle çıkan oyun sistemini fark ettirmiyor. Bu adam başarılı bir adam, mesleğini seven bir teknik adam. Benim hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)