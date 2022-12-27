Micht Batshuayi Fenerbahçe - Hatayspor maçı sonrası konuştu! "İyi bir reaksiyon gösterdik"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique'nin golleriyle 4-0 yenerek 2 maç aradan sonra galip geldi.

Sarı-lacivertlilerde takımı adına 2. golü kaydeden Michy Batshuayi, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "İyi bir reaksiyon gösterdik. Kaybettiğimiz maçlar vardı. Bu reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk. Hem defansif, hem taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bana göre iyi bir oyun sergiledik." ifadelerini kullandı.