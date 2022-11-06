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Antalyaspor Fatih Karagümrük: 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Nefes kesen mücadele Antalyaspor'un 4-2'lik galibiyeti ile sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 18:59
Antalyaspor Fatih Karagümrük: 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan heyecanlı mücadele geride kaldı.

Karşılaşmada Antalyaspor muhteşem bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede konuk ekip Fatih Karagümrük, 4. dakikada E.Colley ve 19. dakikada M. Diagne'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Antalyaspor'da ise 35'de H. Wright skoru 2-1'e getirdi.

Sonrasında 41'de Güray Vural 45+2'de Veysel Sarı ve 84'de yine Güray Vural'ın golleriyle ev sahibi Antalyaspor mücadelede 4-2'lik geri dönüşe imza attı.

Bu sonuçla beraber Antalyaspor 16 puanla ligde 9. sıraya yerleşti.

Karagümrük ise 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

Haftaya Antalyaspor zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Karagümrük ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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