Ümraniyespor Alanyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Corendon Alanyaspor, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 21 ve 69. dakikalarda Umut Nayir ile 38. dakikada Geraldo'nun attığı golle 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Akdeniz ekibinin tek golüyse 56. dakikada Wilson Eduardo'dan geldi.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Alanyaspor ise 16 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, 12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise 11 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Adana Demirspor'u ağırlayacak.