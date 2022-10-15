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Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 9. haftada Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda maç öncesi 2 eksik bulunuyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:42
Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Tuzlaspor, Pazar günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Tuzlaspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 7 karşılaşmada 8 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Tuğbey Akgün ile sarı kart cezalısı Dino Arslanagic, Pazar günü forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cenk Laleci'den sonra Eren Şafak'la da yollarını ayıran Tuzlaspor ise ilk 8 haftada 9 puan elde etti.

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