Giresunspor - Konyaspor canlı izle | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada iki takımda 3 puan için mücadele veriyor. Çotanak Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
GİRESUNSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Doğan Can, Serginho, Sainz, Bajic
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet Demir
GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giresunspor - Konyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'ten itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.