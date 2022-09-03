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Giresunspor - Konyaspor canlı izle | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı'ndaki karşılaşmada iki takımda 3 puan için mücadele veriyor. Giresunspor - Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirisiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 21:42
Giresunspor - Konyaspor canlı izle | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada iki takımda 3 puan için mücadele veriyor. Çotanak Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

GİRESUNSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Doğan Can, Serginho, Sainz, Bajic

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet Demir

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Konyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'ten itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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