Sıvasspor’a Nijeryalı kanat

Transfer çalışmalarına hız veren Sivasspor, rotasını Danimarka'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Tosin Kehinde için Randers ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Kontratının son yılındaki 24 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, yeni başlayan Danimarka Ligi'nde 4 maçta oynadı. Geçen sezon 42 maçta 6 gol, 8 asist katkısı sağladı. Genç sol açık, sağ kanatta da görev alabiliyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Sivasspor, rotasını Danimarka'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Tosin Kehinde için Randers ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Kontratının son yılındaki 24 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, yeni başlayan Danimarka Ligi'nde 4 maçta oynadı. Geçen sezon 42 maçta 6 gol, 8 asist katkısı sağladı. Genç sol açık, sağ kanatta da görev alabiliyor.