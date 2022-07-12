Haberler Süper Lig Adana Demirspor, hazırlık karşılaşmasında Umm Salal'a mağlup oldu

Adana Demirspor, hazırlık karşılaşmasında Umm Salal'a mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Adana Demirspor hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi Umm Salal'a 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 20:54
Adana Demirspor, hazırlık karşılaşmasında Umm Salal'a mağlup oldu

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampta bulunan ve teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kısa süreli bir antrenman yapan Adana Demirspor, daha sonra başka bir otelde kamp yapan Umm Salal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Umm Salal, Jonathan Kodjia'nın 36 ve 66. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Adana Demirsporlu oyuncular, hazırlık maçının ardından kısa süreli bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Mavi-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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