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Süper Lig'e son bilet İstanbulspor'un

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor’u İbrahim Yılmaz’ın 2 1 golleriyle mağlup eden İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig’e döndü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Süper Lig'e son bilet İstanbulspor'un

Süper Lig'e son bileti İstanbulspor kaptı... Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen Boğalar, 17 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönmeyi başardılar. İbrahim Yılmaz, 34'te Ethemi'nin ortasını kafayla filelere gönderdi: 0-1. 44'te İstanbul ceza sahası karıştı. Oğuzhan ve Lokman yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltıya karar verdi. 45+3'te topun başına gelen Keny, skora denge getirdi: 1-1.

BANDIRMA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI
İlk yarının uzatma dakikaları biterken, bu kez Bandırmaspor ceza sahası karıştı. Yine VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Meler, bir kez daha penaltıya karar verdi. 45+9'da İbralim Yılmaz ilk yarının skorunu belirledi: 1-2. Bandırma'nın ikinci yarıda bulduğu gol, VAR 'a takıldı. 66'da Beykan topu Alpay'a indirdi. O da, kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinde bulunan Meler, faul gerekçesiyle golü iptal etti. Bu sonuçla, Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
17 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen İstanbulspor'un şampiyonluğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajıyla tebrik etti.

7 TARAFTAR GÖZALTINDA
Kocaeli'de maç öncesi arbede yaşandı. İki takım taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile yatışan olaya karıştığı tespit edilen 7 kişinin gözaltına alındı.

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