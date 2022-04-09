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Göztepe - Kayserispor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Emrah Başsan ve Olivier Kemen kaydetti. Göztepe'nin tek golü Franco Di Santo'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 17:56
Göztepe - Kayserispor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Zorlu maçta Kayserispor, 8. dakikada Emrah Başsan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kayserispor, 26. dakikada Olivier Kemen ile farkı 2'ye çıkardı.

İzmir ekibinin bu gole cevabı ise 45'te Franco Di Santo ile oldu. Karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Kayserispor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

KAYSERİSPOR 5 MAÇ SONRA KAZANDI!
Göztepe'yi deplasmanda deviren Kayserispor ligde 5 maç aradan sonra 3 puanla tanışarak nefes aldı.

Bu sonuçla Göztepe, 27 puanla 19. sırada kalırken, Kayserispor ise 41 puanla 14. sıraya yükseldi.

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