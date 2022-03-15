Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

Komisyon, sözleşmelerin imzalanması için Digiturk'e bir haftalık süre verse de mevcut yayıncı kuruluş, ihalede tüm paketlerde en yüksek teklifi vermelerine rağmen, bunun kabul edilmemesi nedeniyle yayın anlaşmasını imzalamadı. Bunun üzerine yayın hakkı sözleşmesi için sıra, paketlerde en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Group (5 paket) ve TRT 'ye (2 paket) geçti. Saran Group ve TRT, belirlenen sürede imzaları attı ve gözler TFF 'nin vereceği karara çevrildi.

PAKETLERİN İÇERİKLERİ

PAKET 1-A:

8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022- 23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET1-B:

4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022- 23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET1-C:

4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları.

PAKET1-D:

TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları.

PAKET1-E:

Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları.

PAKET1-F:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.

PAKET2:

Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET3:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı



PAKET4:

Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı.