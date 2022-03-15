Haberler Süper Lig Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2022-2023 ve devam eden sezonları içeren yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu. Saran Group ve TRT, TFF ile imzaları attı. İşte paketlerin içerikleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

TFF'nin 2022-23 ve devam eden sezonları içeren Süper Lig ile 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu. İhale sürecine katılan firmalar, Paket 1-A (Hafta sonu 238 maç), 1-B (Hafta sonu 68 maç), 1-C (Hafta içi 36 maç), 1-D (1. Lig canlı yayın-özet ve Süper Lig özet), 1-E (Dijital platformlar özet), 1-F (Süper Lig radyo canlı yayın), Paket 2 (Süper Lig maçlarının bahis platformlarında canlı yayını), Paket 3 (Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayını) ve Paket 4 (Tüm paketler) için tekliflerini iletti.

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

Yayın ihale komisyonu, 28 Şubat'ta yaptığı toplantıda tüm paketleri kapsayan Paket 4 için sadece mevcut yayıncı kuruluş Digiturk'ün girişimde bulunduğunu ve teklif edilen 2 milyar 105 bin TL+KDV'lik bedelin kabul edilmediğini açıkladı

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

5 PAKETE 548 MİLYON TL ÖDEYECEK
Komisyon, Paket 1-A için sadece Digiturk'ün girişimde bulunduğunu duyuran ihale ekibi, teklif edilen 810 milyon lirayı, beklentilerin uzağında kalması ve söz konusu kurumla geçmiş sezonlarda yaşanan sıkıntılar gerekçesiyle reddetti ve ileriki günlerde yeni bir çalışma yapılacağını bildirdi. Kalan 7 paket için de en yüksek teklifi, toplamda 1 milyar 295 milyon lirayla Digiturk verdi.

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

Komisyon, sözleşmelerin imzalanması için Digiturk'e bir haftalık süre verse de mevcut yayıncı kuruluş, ihalede tüm paketlerde en yüksek teklifi vermelerine rağmen, bunun kabul edilmemesi nedeniyle yayın anlaşmasını imzalamadı. Bunun üzerine yayın hakkı sözleşmesi için sıra, paketlerde en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Group (5 paket) ve TRT'ye (2 paket) geçti. Saran Group ve TRT, belirlenen sürede imzaları attı ve gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi.

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

PAKETLERİN İÇERİKLERİ
PAKET 1-A:
8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022- 23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.
PAKET1-B:
4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022- 23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET1-C:
4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları.

PAKET1-D:
TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları.

PAKET1-E:
Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları.
PAKET1-F:
Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.
PAKET2:
Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı
PAKET3:
Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET4:
Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı.

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

SÜPER LİG TV PROJESİ NEDİR?
Süper Lig TV projesine göre sahibinin Kulüpler Birliği Vakfı olduğu bir kanal kurulacak. Projeye göre Saran Group, kulüplere 120 milyon dolar garanti para ve gelir paylaşımı teklif ediyor. Süper Lig TV kanalını ott ve uydu yayını yapan tüm yerler ücret karşılığı yayınlayacak. Kanalın satışıyla belirlenen rakamın üzerine çıkılması durumunda elde edilecek gelirin büyük oranı kulüplere aktarılacak.

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

"KUVVETLE ARKASINDAYIZ"
Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyururken, SüperLig TV projesini öne çıkardı. Yapılan açıklamada, "İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız. Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

TRT, SPOR TOTO 1. LİG VE RADYOYU ALDI
TRT, yayın ihalesinde 1-D ve 1-F paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik" ifadesine yer verildi.

Yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte paketlerin içerikleri

PAKET 1-A İÇİN DAHA SONRA KARAR VERİLECEK
Yayın İhale Komisyonu, 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-2023 sezonu için 238 maç) hafta sonu Spor Toto Süper Lig maçının canlı yayın haklarını kapsayan Paket 1-A için görüşmelerin süreceğini açıklamıştı. Yayın İhale Komisyonu, yayıncı kuruluş Digiturk'ün 810 milyon TL'lik teklifini reddedip, yeni bir çalışma yapılacağını duyurmuştu.

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