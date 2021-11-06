"Halis ozkahya hakemliği bıraktı" Yaptığı hatayla olay olmuştu!

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında flaş bir gelişme yaşanmıştı. Maçın hakemi Halis Özkahya, +9 dakika uzatma verdiği maçın 94.15. dakikasında oyunu bitirmişti.

Bunun ardından uzatma dakikalarının henüz bitmediğini fark eden Özkahya, oyuncuları yeniden sahaya çağırmıştı. Maç, 94.13'ten itibaren devam etmişti.

ÖZKAHYA BIRAKTI MI?

Bununla beraber Halil Özkahya'nın, TFF'ye istifa mektubu verdiği ifade edildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Süper Lig'in 12. Haftasında 05.11.2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Kasımpaşa maçında uzatma süresiyle ilgili hakemlik açısından önemli bir şanssızlık yaşanmıştır.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay ile ilgili, müsabaka sonrasında iki takım teknik direktörü Sayın Hakan Kutlu ve Sayın Erol Bulut, "Böyle hatalar olabilir. Hakem de insan" şeklindeki değerlendirmeleriyle örnek bir yaklaşım sergileyerek iyi niyet gösterisinde bulunmuşlardır.

Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz."