Ahmet Çakar'dan bomba iddia! "İstifanın arkasında şantaj var"

Ahmet Çakar: Son 3 günde MHK'de yaşananlar Dallas dizisinde hatta Watergate skandalında bile yaşanmadı. Serdar Tatlı, MHK'yi kurarken tüm üyelerden peşinen imzalı istifa dilekçelerini almış. Yani bir gün isterse herhangi bir üyeyi, o üye istemese bile görevden alma şansı ve imkanı olsun diye böyle bir yola gitmiş. Yani bu antidemokratik yolun adı aslında Şark kurnazlığıdır.
Ahmet Çakar: Son 3 günde MHK'de yaşananlar Dallas dizisinde hatta Watergate skandalında bile yaşanmadı. Serdar Tatlı, MHK'yi kurarken tüm üyelerden peşinen imzalı istifa dilekçelerini almış. Yani bir gün isterse herhangi bir üyeyi, o üye istemese bile görevden alma şansı ve imkanı olsun diye böyle bir yola gitmiş. Yani bu antidemokratik yolun adı aslında Şark kurnazlığıdır.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Ali Koç'un isyanı, Serdar Tatlı'yı zıplattı… Tatlı'yı göreve getiren televizyon yorumcusu ona akıl verdi. Dedi ki, "Oğlum, bir safra at, gaz al…" Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bir yöntemle Serdar Tatlı, Metin Tokat'ı istifa ettirtti.
SKANDALLARIN SORUMLUSU SEN OLACAKSIN
Metin Tokat'a sorsanız "Ben istifa ettim" diyor. Ya Metin yıllarca yanımda yan hakemlik yaptın, zeki adamsın. Sen istifa ettiğin an tüm ihale üzerine kalacak. Yaşanan tüm hakem skandallarının sorumlusu sen olacaksın.