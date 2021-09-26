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Hatayspor Fenerbahçe maçı CANLI (Hatay F.Bahçe maçı canlı izle)

Son dakika spor haberi.... Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor. İki takım da mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 17:30
Hatayspor Fenerbahçe maçı CANLI (Hatay F.Bahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 7. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Hatayspor-Fenerbahçe maç beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ruben, Mehdi Boudjemaa, El Kaabi, Adama Traore, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Min Jae - Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Diego Rossi, Berisha

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