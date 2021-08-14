Nihat Özdemir: Unutulmaz sezon

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon için bir mesaj yayınladı. Başkan Özdemir'in mesajı özetle şöyle: "Umuyorum, güzellikleriyle hatırlanacak, futbolun ön planda olduğu, unutulmaz bir sezon daha izleyeceğiz. Futbolun tüm güzelliklerini yaşamak ümidiyle, 2021- 2022 sezonu futbol ailemize hayırlı olsun."
TFFBaşkanı Nihat Özdemir, yeni sezon için bir mesaj yayınladı. Başkan Özdemir'in mesajı özetle şöyle: "Umuyorum, güzellikleriyle hatırlanacak, futbolun ön planda olduğu, unutulmaz bir sezon daha izleyeceğiz. Futbolun tüm güzelliklerini yaşamak ümidiyle, 2021- 2022 sezonu futbol ailemize hayırlı olsun."