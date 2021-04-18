Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.





GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jefferson, Güray, Olkowski, Rashid, Andre, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul, Luckassen, Hadadi, Sadiku, Tosic, Bistrovic, Varga, Koomson, Hadergjonaj, Hajradinovic, Thelin

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı 18 Nisan Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.