Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI

- Kasımpaşa | CANLI

Spor Toto 'in 35. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 15:58
Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor.


GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, , , , , , , Mirallas, Kenan,

Kasımpaşa: , , , Sadiku, Tosic, Bistrovic, , Koomson, Hadergjonaj, Hajradinovic, Thelin

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı 18 Nisan Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA