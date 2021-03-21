Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Konyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Alanyaspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Jevtovic, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Tzavellas, Siopis, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Hasan Hüseyin Acar, Davidson, Bareiro, Mustafa Pektemek