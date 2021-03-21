Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Antalyaspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin, Veysel, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Gökdeniz

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Teikeu, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Aatif, Moestafa El Kabir