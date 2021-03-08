Göztepe BB. Erzurumspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.





GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Diabate, Cherif.

BB. Erzurumspor: Szumski, Cenk Ahmet, Da Costa, Leo, Bergdich, Osman, Boumal, Aatıf, Murat, Rashani, El Kabir.

GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Göztepe - BB Erzurumspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.