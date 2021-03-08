Haberler Süper Lig Göztepe BB. Erzurumspor | CANLI

. Erzurumspor | CANLI

'in 29. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 19:03
Göztepe BB. Erzurumspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında , sahasında 'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Göztepe: , , , , , , , , , , Cherif.

BB. Erzurumspor: , Cenk Ahmet, Da Costa, Leo, Bergdich, Osman, Boumal, Aatıf, Murat, Rashani, El Kabir.

GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Göztepe - Erzurumspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA