Muhteşem dönüş

Süper Lig'de muhteşem bir maç geride kaldı. Yeni Malatyaspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenildi. 24. dakikada sol kanattan yapılan ortada Umut Bulut topukla Adem Büyük'e bıraktı, Adem fileleri sarstı: 1-0. 45+2'de Tetteh, Abdulkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Adem Büyük 2-0 yaptı.
YÜKSELİŞE GEÇTİ
İkinci devrede bambaşka bir maç oynandı. 72. dakikada Diomande sağdan çok sert vurdu: 1-2. 80'de soldan Guilherme'nin ortasına Cikalleshi kafayı vurdu: 2-2. 84'te sağdan kullanılan kornerde Ahmet Çalık kafa vuruşunu yaptı, top kaleye giderken Cikalleshi araya girerek kafayı vurdu ve kaleciyi mağlup etti: 2-3. Konya maçı kazanarak son 2 haftada 6 puan topladı.