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Muhteşem dönüş

Sarı-kırmızılılar Büyük’ün golleriyle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci devre Diomande fitili ateşledi. 4 dakikada attığı gollerle maçı kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Muhteşem dönüş

'de muhteşem bir maç geride kaldı. , konuk ettiği 'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenildi. 24. dakikada sol kanattan yapılan ortada topukla Büyük'e bıraktı, Adem fileleri sarstı: 1-0. 45+2'de Tetteh, Abdulkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. 2-0 yaptı.

YÜKSELİŞE GEÇTİ
İkinci devrede bambaşka bir maç oynandı. 72. dakikada Diomande sağdan çok sert vurdu: 1-2. 80'de soldan 'nin ortasına kafayı vurdu: 2-2. 84'te sağdan kullanılan kornerde kafa vuruşunu yaptı, top kaleye giderken Cikalleshi araya girerek kafayı vurdu ve kaleciyi mağlup etti: 2-3. maçı kazanarak son 2 haftada 6 puan topladı.

SON DAKİKA