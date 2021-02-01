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Son dakika: 'de 23. hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika haberine göre, 'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. resmi sitesinden kritik müsabakalarda düdük çalacak olan hakemleri duyurdu. Buna göre - maçını yönetecek. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:26 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:57
Son dakika: Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı!

resmi sitesinden 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden olan - maçında düdük çalacak.

İşte 23. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler

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Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

Galatasaray - Başakşehir: Arda Kardeşler

Sivasspor - BB. Erzurumspor: Fırat Aydınus

Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık

Kayserispor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

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Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

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