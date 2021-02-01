Son dakika: Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden olan Galatasaray - Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.
İşte 23. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler
Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
Galatasaray - Başakşehir: Arda Kardeşler
Sivasspor - BB. Erzurumspor: Fırat Aydınus
Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
Kayserispor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Trabzonspor - Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu