Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 10 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila, Voca, Lukasik, Paintsil, Cekici, Saba, Bolingi

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Visca, İrfan, Mahmut, Deniz, Ba, Gulbrandsen