Haberler Süper Lig Gençlerbirliği Kayserispor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 15. haftasında sahasında 'u konuk etti. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile bitti. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 15'e yükseltti, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:51 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:57
Gençlerbirliği Kayserispor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan 15. hafta karşılaşmaları ile devam etti. saat 16.00'da başlayan karşılaşmada 'u ağırladı.

'nda oynanan ve 'ın yönettiği kritik mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile bitti

Gençlerbirliği'nin golleri Daniel Candeias, Berat Özdemir ve Oğuzhan Çapar'dan (k.k)gelirken, Kayserispor'un gollerini Wilfried Kanga ve Arda Kızıldağ (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 15'e yükseltti Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ligin son sırasında yer alan Kayserispor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

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