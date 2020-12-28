Gençlerbirliği Kayserispor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Gençlerbirliği saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Kayserispor'u ağırladı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği kritik mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile bitti

Gençlerbirliği'nin golleri Daniel Candeias, Berat Özdemir ve Oğuzhan Çapar'dan (k.k)gelirken, Kayserispor'un gollerini Wilfried Kanga ve Arda Kızıldağ (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 15'e yükseltti Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ligin son sırasında yer alan Kayserispor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.