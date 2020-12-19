Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam Chebake, Semih Kaya, Murat Akça, Hadebe, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Adem Büyük, Jetmir Topalli

Kasımpaşa: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tirpan, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Hajradinovic, Fode Koita