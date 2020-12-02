Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Tugay Kaan Numanoğlu'na görev verilmedi

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler açıkladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan ve her iki kulüp tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa