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'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! 'na görev verilmedi

Son dakika haberi: (MHK), 'in 11. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. ile arasında oynanan derbiyi yöneten 'na görev verilmemesi dikkat çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:47
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Tugay Kaan Numanoğlu'na görev verilmedi

(MHK), 'in 11. haftasında görev yapacak hakemler açıkladı.

- derbisinde düdük çalan ve her iki kulüp tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalan hakem 'na bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor:

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir:

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe:

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup : Suat Arslanboğa

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