Süper Lig'de hükmen mağlubiyet olacak mı? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı! | Son dakika corona virüsü gelişmesi

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de corona virüsü nedeniyle oyuncu sayısı 14'ün altına düşen takımın hükmen mağlup sayılacağı kuralın ancak ikinci devre getirilebileceğini söyleyen Mehmet Sepil, "Çarşamba günü yaptığımız toplantı, ağırlıklı olarak yayıncı kuruluşla olan anlaşmayla ilgiliydi. Bu toplantı öncesi TFF Başkanı Nihat Özdemir beni arayarak bu konuyu başkanlarla paylaşmamı rica etti. Şu an mevcut karallar gereği, bir takımda belli bir sayıda Covid-19'a yakalanmayan futbolcu kalırsa, maçlar erteleniyor. Süper Lig'de bu çok olmadı. Corona virüs yüzünden ertelenen maç sayısı çok az. O maçlar da önümüzdeki haftalarda oynanacak ve bunun planlaması yapıldı. Bir kere bu kuralın 24 Ocak'ta biten ilk yarıdan önce uygulanması söz konusu değil. Kulüpler transfer politikalarını mevcut kurallara göre yaptı. Dolayısıyla böyle bir kural uygulanabilecek olsa da ikinci yarı uygulanacak. Kural değişikliği ancak 24 Ocak'tan sonra olabilir." dedi.

"KULÜPLER KENDİ ARALARINDA GÖRÜŞECEK"

Kulüplerin hükmen mağlup kuralını kendi aralarında görüştükten sonra TFF'ye görüşlerini sunacağını dile getiren Sepil, "Aralık ayının ortasından itibaren inanılmaz bir maç trafiği var. Aralık ayından sonra hafta aralarının çok önemli bölümünde zaten mevcut lig maçları var. İkinci yarı Avrupa Kupası, Türkiye Kupası derken, söz konusu bir maçın oynanmama durumunda koyulabilecek tarihler belli ve zor bir durum oluşturuyor. TFF 'Burada ne yapabiliriz?' dedi. Opsiyonlardan biri kupa statüsünde olduğu gibi maçın oynanmadığı durumda, oynamayan takımı hükmen mağlup etmek. En sert opsiyon bu. TFF bunun Süper Lig kulüpleri tarafından görüşülmesini ve dikkate alınmasını istedi. Çok kısa oldu, toplantıda 2-3 dakika konuşuldu. TFF'nin endişesinde bir mantık var. Ama bu durum bıçak sırtı. Çok iyi mütalaa edilmesi gerekir. Kulüpler kendi aralarında görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak. Ortada alınmış bir karar yok" şeklinde konuştu.