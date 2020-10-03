Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor sahasında ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki,Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 07:45 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:02
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Adem Büyük, Ahmed Ildız, Cueva, Tetteh

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mukairu, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Jahovic

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