Süper Lig ekiplerinden #Giresun mesajları!
Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası şehit olan asker ve hayatını kaybeden vatandaşlar için Süper Lig ekipleri başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...
Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Gelen son dakika gelişmesine göre, Bakan Soylu, "1 asker ve 2 vatandaşın cansız bedeni bulundu" açıklamasını yaptı.
Yaşanan bu felaket sonrası Süper Lig ekipleri de başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...
Geçmiş olsun Giresun— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 23, 2020
Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim bulunması en büyük temennimiz. pic.twitter.com/5v13nGfuVP
Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz. #GeçmişOlsunGiresun pic.twitter.com/QJnwhto81y— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 23, 2020
Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2020
Geçmiş olsun #Giresun. pic.twitter.com/6YrhQkLcQv
Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.#GeçmişOlsunGiresun pic.twitter.com/PjSvtAEJmI— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) August 23, 2020
Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 23, 2020
Geçmiş Olsun #Giresun pic.twitter.com/agqc3fkiUx
#Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz. pic.twitter.com/KCjOWkvSBP— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 23, 2020
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/P49R740WkK— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) August 23, 2020
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/4bQPcpOjl0— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 23, 2020
Başımız sağolsun..— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) August 23, 2020
Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. ??
Geçmiş olsun #Giresun ?? pic.twitter.com/NT1LDmoMrH
#Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileriz. Geçmiş olsun Giresun! pic.twitter.com/03tthygO21— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 23, 2020
Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.#GeçmişOlsun #Giresun pic.twitter.com/EVm46XCS7h— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 23, 2020
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz #GeçmişOlsunGiresun— TFF (@TFF_Org) August 23, 2020
Giresun ve Rize'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Giresun'da sel nedeniyle şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.#Hatayspor pic.twitter.com/sdsOzCTDc7— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 23, 2020
???? #Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 23, 2020
Geçmiş olsun Karadeniz! pic.twitter.com/cnNSlX0ryh
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/YwiJbmVrIj— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) August 23, 2020
- 23.08.2020
- Güncelleme: 23.08.2020 11:30
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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