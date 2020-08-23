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23 Ağustos 2020, Pazar
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ekiplerinden #Giresun mesajları!

Süper Lig ekiplerinden #Giresun mesajları!

Giresun'da yaşanan felaketi sonrası şehit olan asker ve hayatını kaybeden vatandaşlar için ekipleri başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Gelen son dakika gelişmesine göre, Bakan Soylu, "1 asker ve 2 vatandaşın cansız bedeni bulundu" açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu felaket sonrası ekipleri de başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...

  1. 23.08.2020
  2. Güncelleme: 23.08.2020 11:30
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