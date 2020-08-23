Süper Lig ekiplerinden #Giresun mesajları!

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Gelen son dakika gelişmesine göre, Bakan Soylu, "1 asker ve 2 vatandaşın cansız bedeni bulundu" açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu felaket sonrası Süper Lig ekipleri de başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz. #GeçmişOlsunGiresun pic.twitter.com/QJnwhto81y — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 23, 2020

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.



Geçmiş olsun #Giresun. pic.twitter.com/6YrhQkLcQv — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2020

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.#GeçmişOlsunGiresun pic.twitter.com/PjSvtAEJmI — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) August 23, 2020

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.



Geçmiş Olsun #Giresun pic.twitter.com/agqc3fkiUx — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 23, 2020

#Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz. pic.twitter.com/KCjOWkvSBP — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 23, 2020

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/P49R740WkK — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) August 23, 2020

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/4bQPcpOjl0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 23, 2020

Başımız sağolsun..

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. ??

Geçmiş olsun #Giresun ?? pic.twitter.com/NT1LDmoMrH — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) August 23, 2020

#Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileriz. Geçmiş olsun Giresun! pic.twitter.com/03tthygO21 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 23, 2020

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.#GeçmişOlsun #Giresun pic.twitter.com/EVm46XCS7h — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 23, 2020

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz #GeçmişOlsunGiresun — TFF (@TFF_Org) August 23, 2020

Giresun ve Rize'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Giresun'da sel nedeniyle şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.#Hatayspor pic.twitter.com/sdsOzCTDc7 — Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 23, 2020

???? #Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.



Geçmiş olsun Karadeniz! pic.twitter.com/cnNSlX0ryh — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 23, 2020