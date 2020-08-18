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18 Ağustos 2020, Salı
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’da iddiası

Hatay’da Isaac Sackey iddiası

’in yeni ekibi Hatayspor, 3. transferini Denizli’den gerçekleştirecek. Bordo-beyazlıların, Denizlispor'dan 'le anlaştığı belirtildi.

'in yeni ekibi Hatayspor, 3. transferini Denizli'den gerçekleştirecek. Daha önce Gabonlu golcü Boupendza ve Portekizli 10 numara Ribeiro'yu alan bordo-beyazlılar, Spor'un haberine göre; Ege ekibinden 'le anlaştı. 26 yaşındaki, 1.90 boyundaki Ganalı ön liberonun 1 yıl daha Horozlar'la kontratı bulunuyordu. Sackey, geçen sezon 24 maçta boy gösterdi.
  1. 18.8.2020
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