Fatih Karagümrük'ten Joe Hart bombası!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten flaş bir transfer hamlesi geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, dünyaca ünlü İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, yıldız file bekçisi Joe Hart ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham gibi ekiplerde forma giyen, son olarak Burnley'de oynayan ve şu anda boşta olan Hart ile anlaşmaya varan Karagümrük, dün akşam futbolcuya sözleşmeyi gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip ardından takımın Bolu'daki kampına katılacak.
Kariyerinde 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası ve 2 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Joe Hart, İngiltere Milli Takımı'nın da kalesini 75 kez korudu.
Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındakifile bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu. Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 13:41
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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