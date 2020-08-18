Fatih Karagümrük'ten Joe Hart bombası! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Süper Lig ekibinden Joe Hart bombası! Anlaşma sağlandı

'ten bombası!

Fatih Karagümrük'ten Joe Hart bombası!

'in yeni ekiplerinden 'ten flaş bir transfer hamlesi geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, dünyaca ünlü İngiliz kaleci ile prensip anlaşmasına vardı.

'in yeni ekibi , yıldız file bekçisi ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham gibi ekiplerde forma giyen, son olarak Burnley'de oynayan ve şu anda boşta olan Hart ile anlaşmaya varan Karagümrük, dün akşam futbolcuya sözleşmeyi gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip ardından takımın Bolu'daki kampına katılacak.

Kariyerinde 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası ve 2 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Joe Hart, İngiltere Milli Takımı'nın da kalesini 75 kez korudu.

Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındakifile bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu. Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 13:41
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