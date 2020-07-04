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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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0-2 Medipol | MAÇ SONUCU

Antalyaspor 0-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

'in 30. haftasında 'a konuk olan lider Medipol , rakibini ve Elia'nın golleriyle 2-0 devirip son 9 maçta 7. galibiyetini aldı. Puanını 63'e yükselten turuncu-lacivertliler, en yakın takipçisi Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Antalyaspor'un ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

'in 30. haftasında lider , 'a konuk oldu. Turuncu-lacivertliler ilk yarısı golsüz sona eren maçı ve Elia'nın ikinci devredeki golleriyle 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı.

Okan Buruk'un ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, son 9 karşılaşmada 7. galibiyetini elde etti.

ANTALYA 11 MAÇ SONRA...

Antalyaspor'un Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi ise bu mağlubiyetle son buldu.

Başakşehir bu sonuçla puanını 63'e yükseltip, ikinci sıradaki Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı.

10. sırada yer alan ekibi ise 37 puanda kaldı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 23:13
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