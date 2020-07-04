Antalyaspor 0-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oldu. Turuncu-lacivertliler ilk yarısı golsüz sona eren maçı Demba Ba ve Elia'nın ikinci devredeki golleriyle 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı.

Okan Buruk'un ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, son 9 karşılaşmada 7. galibiyetini elde etti.

ANTALYA 11 MAÇ SONRA...

Antalyaspor'un Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi ise bu mağlubiyetle son buldu.

Başakşehir bu sonuçla puanını 63'e yükseltip, ikinci sıradaki Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı.

10. sırada yer alan Akdeniz ekibi ise 37 puanda kaldı.