Antalyaspor 0-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'a konuk olan lider Medipol Başakşehir, rakibini Demba Ba ve Elia'nın golleriyle 2-0 devirip son 9 maçta 7. galibiyetini aldı. Puanını 63'e yükselten turuncu-lacivertliler, en yakın takipçisi Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Antalyaspor'un ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oldu. Turuncu-lacivertliler ilk yarısı golsüz sona eren maçı Demba Ba ve Elia'nın ikinci devredeki golleriyle 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı.
Okan Buruk'un ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, son 9 karşılaşmada 7. galibiyetini elde etti.
ANTALYA 11 MAÇ SONRA...
Antalyaspor'un Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi ise bu mağlubiyetle son buldu.
Başakşehir bu sonuçla puanını 63'e yükseltip, ikinci sıradaki Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı.
10. sırada yer alan Akdeniz ekibi ise 37 puanda kaldı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 23:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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