Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in formda ekibi Kasımpaşa, 29. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni Koita ve Ndongala'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Puanını 35'e yükselten 11. sıradaki lacivert-beyazlılar düşme hattıyla arayı açarken, Başkent temsilcisi ise haftayı 31 puanla 13. sırada tamamladı.
Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleden konuk ekip Kasımpaşa 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fode Koita ve 90+4'te Ndongala kaydetti.
Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltip düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Tehlikeli bölgede yer alan Gençlerbirliği ise haftayı 31 puanla 13. sırada kapattı.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 23:04
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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