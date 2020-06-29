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29 Haziran 2020, Pazartesi
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0-2 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'in formda ekibi , 29. haftanın kapanış maçında konuk olduğu 'ni Koita ve Ndongala'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Puanını 35'e yükselten 11. sıradaki lacivert-beyazlılar düşme hattıyla arayı açarken, Başkent temsilcisi ise haftayı 31 puanla 13. sırada tamamladı.

'de 29. haftanın kapanış maçında ile kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleden konuk ekip Kasımpaşa 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fode Koita ve 90+4'te Ndongala kaydetti.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltip düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Tehlikeli bölgede yer alan Gençlerbirliği ise haftayı 31 puanla 13. sırada kapattı.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 23:04
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