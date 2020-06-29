"Marsilya kalbimde"
Öte yandan Fransız basınına konuşan Lemina Europe 1'in sorularını yanıtladı. Marsilya'ya geri dönmeye sıcak bakabileceğini söyleyen Lemina, "Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp. Dönmeyi isterim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı. Gabonlu, G.Saray'da mutlu olduğunu ve taraftarların kendisini çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Fransız basınına konuşan Lemina Europe 1'in sorularını yanıtladı. Marsilya'ya geri dönmeye sıcak bakabileceğini söyleyen Lemina, "Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp. Dönmeyi isterim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı. Gabonlu, G.Saray'da mutlu olduğunu ve taraftarların kendisini çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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