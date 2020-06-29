"Marsilya kalbimde"

Öte yandan Fransız basınına konuşan Lemina Europe 1'in sorularını yanıtladı. Marsilya'ya geri dönmeye sıcak bakabileceğini söyleyen Lemina, "Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp. Dönmeyi isterim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı. Gabonlu, G.Saray'da mutlu olduğunu ve taraftarların kendisini çok sevdiğini de sözlerine ekledi.