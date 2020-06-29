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29 Haziran 2020, Pazartesi
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‘Teklif almadım’

‘Teklif almadım’

Kasımpaşalı futbolcu , 'ın kendisine resmi transfer teklifi yaptığı iddialarını yalanladı.

27 yaşındaki oyuncu, "Teklifin geldiği bir durum yok şu an için. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takım iyi olduktan sonra da futbolcuların koyduğu performansla kariyerini belirleyeceği durumları olur" ifadelerini kullandı.

  1. 29.6.2020
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