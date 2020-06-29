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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Elimizden geleni yaptık

Elimizden geleni yaptık

Maç sonunda ile Akbaba benzer açıklamalar yaptı.

Maç sonunda ile Akbaba benzer açıklamalar yaptı. Ömer Bayram, "Sakatlarımız var ama herkes elinden geleni yaptı, üzgünüz" dedi. Emre Akbaba ise, "Çok iyi hazırlandık ve kazanmamız gerekiyordu. Stoperde 3, forvette 3 eksiğimiz var. Üzülüyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 29.6.2020
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