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29 Haziran 2020, Pazartesi
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çıldırttı

Ömer Bayram çıldırttı

Salgın öncesi takımın asist yükünü çeken , maçında kötüydü.

Salgın öncesi takımın asist yükünü çeken , maçında kötüydü. Yaptığı ortaların tamamına yakınını Caiçara'ya çarptıran 28 yaşındaki futbolcu isabetsiz pas ve ortalarıyla taraftara saç baş yoldurttu. Geçen hafta yedek olan Ömer dün 11'deydi yerini 79'da Taylan Antalyalı'ya bıraktı.
  1. 29.6.2020
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