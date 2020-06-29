Masaya oturuyor
Lig devam ederken transfer görüşmesi gerçekleştirmeyen Galatasaray yönetimi, Belhanda için Al Nasr’a haber yolladı.
Galatasaray'ın tartışılan ismi Younes Belhanda için görüşmeler yapılmaya başlanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcuya talip olan Al Nasr'a "Gelin görüşelim" haberini yolladı. Hem devre arasında hem de salgın döneminde Galatasaray'ın kapısını çalan Al Nasr'a lig devam ettiği için sezon sonu işaret edilmişti. Takımın kötü performansı ve kaybedilen puanlar sonrası yeni sezonun planlamasını bir an önce yapmak isteyen idareciler, Arap ekibinin teklifini dinleyecek. Eğer tatmin edici bir öneri gelmezse Belhanda bırakılmayacak. 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
GALİP GELMEMİZ GEREKEN MAÇTI
Younes Belhanda 1-1 berabere biten maç sonucu üzüldüklerini söyledi. Faslı oyuncu, "Maçın hakkı beraberlik miydi tartışılır. Sahada daha çok isteyen taraf bizdik. Son vuruşları yapamadık. Sahada Falcao, Andone ve Adem'in eksikliğini hissettik. Az maçımız kaldı ama hepsini kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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