Masaya oturuyor

Galatasaray'ın tartışılan ismi Younes Belhanda için görüşmeler yapılmaya başlanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcuya talip olan Al Nasr'a "Gelin görüşelim" haberini yolladı. Hem devre arasında hem de salgın döneminde Galatasaray'ın kapısını çalan Al Nasr'a lig devam ettiği için sezon sonu işaret edilmişti. Takımın kötü performansı ve kaybedilen puanlar sonrası yeni sezonun planlamasını bir an önce yapmak isteyen idareciler, Arap ekibinin teklifini dinleyecek. Eğer tatmin edici bir öneri gelmezse Belhanda bırakılmayacak. 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.



GALİP GELMEMİZ GEREKEN MAÇTI

Younes Belhanda 1-1 berabere biten maç sonucu üzüldüklerini söyledi. Faslı oyuncu, "Maçın hakkı beraberlik miydi tartışılır. Sahada daha çok isteyen taraf bizdik. Son vuruşları yapamadık. Sahada Falcao, Andone ve Adem'in eksikliğini hissettik. Az maçımız kaldı ama hepsini kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu