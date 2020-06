3 puanı kaçırdık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ve galibiyet için her şeyi yapmalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Sadece ikinci yarının başlangıcını iyi yapamadık. Bu sürede de gol yedik. Bugün oyuncularımın ayaklarına sağlık. Bu kadar eksiğe rağmen bu oyuncularla bu futbol açıkçası beni sevindirdi. Pes etmeyeceğiz demiştik. Bu maç öncesi kadromuzun durumu ortadaydı. Çok eksik geldik ancak bunlar bahane olmamalı. Elimizden geleni yaptık" dedi.



EMİN BAYRAM'A ÇOK SEVİNDİM

İmparator, özellikle 1-0 geri düştükten sonra rakibi sahasına hapsettiklerinin altını çizerek, "Toplam 21 şut çekmişiz, 36 da ortamız var. Sanırım bu sezon rekorunu Süper Lig'in liderine karşı kırdık. Oyuncularıma pek bir şey söylemem. Ama topu çizgiden içeri sokamayınca maalesef ne kadar iyi oynarsanız oynayın size 3 puan vermiyorlar. Emin Bayram'ın performansına çok sevindim. Rakiplerine ne havadan ne yerden top bıraktı. Lemina devre arasında zorlandığını söylemişti. Falcao'nun durumunu doktorlarımız bakacak. Salgın öncesi çok iyiydik ama çok şey değişti" diye konuştu.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir'in hocası Okan Buruk ilk kez berabere kaldı. Daha önce 6 kez karşılaşan iki teknik adamdan Terim'in eski öğrencisine karşı 3'e 2'lik üstünlüğü bulunuyordu.



SAKATIN CEZALININ HER TÜRLÜSÜ VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, salgın öncesi harika bir futbol oynadıklarını fakat aksiliklerin bir türlü yakalarını bırakmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sakatlığın. cezalının her türlüsü Galatasaray'da var. Salgın öncesi oynamaktan zevk alan ve harika oynayan bir takım vardı. Sonrasında tatsız işler oldu. İki ağır sakat, iki cezalı... Sadece içeride değil dışarıda da uğraşıyoruz. Şikayet etmiyoruz ama olaylara isyan ediyoruz, tepki veriyoruz" dedi.