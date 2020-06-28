Fatih Terim'den çarpıcı sözler! "Vazgeçmek..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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'den çarpıcı sözler! "Vazgeçmek..."

Fatih Terim'den çarpıcı sözler! "Vazgeçmek..."

'in 29. haftasında , deplasmanda 'e konuk oldu. Karşılaşma öncesi Galatasaray , açıklamalarda bulundu. Terim, "Boşvermek, vazgeçmek, hiç hoşlanmadığım, affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim." ifadelerini kullandı.

, Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları:

Sakatlığın, cezalının her türlüsü Galatasaray'da var. Pandemi öncesi harika futbol bir Galatasaray vardı, oynamaktan zevk alan bir takım vardı ancak sonrasında tatsız işler de oluyor. İki ağır sakat, iki cezalı.. Sadece içeride değil dışarıda da uğraşıyoruz

Şikayet etmiyoruz ama olaylar karşısında tepki vererek, reaksiyon göstererek, isyan ederek devam ediyoruz. 8 oyuncumuz sakat ve hep önemli yerlerden yok. Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini da gösteren bir kulüptür

Herkesin ihtimallerinde Galatasaray düşük oranda yüzde alıyor, bu doğal; bir hayli gerideyiz ancak vazgeçmek bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 21:07
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