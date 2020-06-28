Fatih Terim'den çarpıcı sözler! "Vazgeçmek..."
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, "Boşvermek, vazgeçmek, hiç hoşlanmadığım, affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamaları:
Sakatlığın, cezalının her türlüsü Galatasaray'da var. Pandemi öncesi harika futbol bir Galatasaray vardı, oynamaktan zevk alan bir takım vardı ancak sonrasında tatsız işler de oluyor. İki ağır sakat, iki cezalı.. Sadece içeride değil dışarıda da uğraşıyoruz
Şikayet etmiyoruz ama olaylar karşısında tepki vererek, reaksiyon göstererek, isyan ederek devam ediyoruz. 8 oyuncumuz sakat ve hep önemli yerlerden yok. Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini da gösteren bir kulüptür
Herkesin ihtimallerinde Galatasaray düşük oranda yüzde alıyor, bu doğal; bir hayli gerideyiz ancak vazgeçmek bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 21:07
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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