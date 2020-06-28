Erman Toroğlu: Başakşehir yenerse lig biter
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Başakşehir alırsa zaten lig kağıt üzerinde biter. Başakşehir 1. olur, Trabzon 2. olur. Şampiyonlar Ligi'ne giderler. Bu benim fikrim." ifadelerini kullandı.
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