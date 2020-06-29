Galatasaray'da bitmeyen kabus!
Sakat ve cezalılar nedeniyle 7 eksikle sahaya çıkan Galatasaray, 2 fire daha verdi. Lemina ve Linnes de sakatlanıp maçı bitiremedi.
Son haftalarda sakatlardan yana dertli olan Galatasaray dün iki kabus daha yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın kiralık futbolcusu Mario Lemina ve Linnes mücadeleyi tamamlayamadı. Maça Ryan Donk ile birlikte stoperde başlayan Lemina, Başakşehir'in golünden 2 dakika sonra (53) yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina görevi Emin Bayram'a teslim ederken, direkt soyunma odasına gitti. Linnes de 79'da sakatlanıp kenara geldi. İki futbolcunun durumu da bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Pandemi için verilen ara sonrası sarı-kırmızılılarda Rizespor maçında Muslera ve Andone ağır sakatlık yaşarken, geçen hafta da Falcao sakatlanmıştı. Marcao'nun da sakatlığının bulunduğu sarı- kırmızılılarda ayrıca Ahmet Çalık, Adem Büyük ve Mariano kart cezası nedeniyle dün forma giyemedi. Üstüne bir de Lemina ile Linnes'in sakatlığı eklenince Galatasaray'daki eksik sayısını 9'e yükseldi.
RYAN DONK İLE UYUMLUYDU
Dün gece stoper bölgesinde görev yapan Donk ve Lemina ikilisi hem uyumlu bir görüntü sergiledi hem de birçok önemli pozisyonda geçit vermedi. Lemina, 27. dakikada Clichy'nin yaptığı ortayı iyi bir zamanlamayla karşılarken, 32'de ise sağdan son çizgiye inen Visca kale sahasına ortaladı karşılayıp tehlikeyi önledi. Donk da 38 ve 44. dakilardaki kritik müdahaleleriyle gole izin vermedi.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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