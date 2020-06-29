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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'da bitmeyen kabus!

Galatasaray'da bitmeyen kabus!

Sakat ve cezalılar nedeniyle 7 eksikle sahaya çıkan , 2 fire daha verdi. Lemina ve de sakatlanıp maçı bitiremedi.

Son haftalarda sakatlardan yana dertli olan dün iki kabus daha yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın kiralık futbolcusu Mario Lemina ve mücadeleyi tamamlayamadı. Maça ile birlikte stoperde başlayan Lemina, 'in golünden 2 dakika sonra (53) yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina görevi Emin Bayram'a teslim ederken, direkt soyunma odasına gitti. Linnes de 79'da sakatlanıp kenara geldi. İki futbolcunun durumu da bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Pandemi için verilen ara sonrası sarı-kırmızılılarda Rizespor maçında Muslera ve Andone ağır sakatlık yaşarken, geçen hafta da Falcao sakatlanmıştı. Marcao'nun da sakatlığının bulunduğu sarı- kırmızılılarda ayrıca , ve Mariano kart cezası nedeniyle dün forma giyemedi. Üstüne bir de Lemina ile Linnes'in sakatlığı eklenince Galatasaray'daki eksik sayısını 9'e yükseldi.

RYAN DONK İLE UYUMLUYDU
Dün gece stoper bölgesinde görev yapan Donk ve Lemina ikilisi hem uyumlu bir görüntü sergiledi hem de birçok önemli pozisyonda geçit vermedi. Lemina, 27. dakikada Clichy'nin yaptığı ortayı iyi bir zamanlamayla karşılarken, 32'de ise sağdan son çizgiye inen Visca kale sahasına ortaladı karşılayıp tehlikeyi önledi. Donk da 38 ve 44. dakilardaki kritik müdahaleleriyle gole izin vermedi.

  1. 29.6.2020
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