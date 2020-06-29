Galatasaray'da bitmeyen kabus!

Son haftalarda sakatlardan yana dertli olan Galatasaray dün iki kabus daha yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın kiralık futbolcusu Mario Lemina ve Linnes mücadeleyi tamamlayamadı. Maça Ryan Donk ile birlikte stoperde başlayan Lemina, Başakşehir'in golünden 2 dakika sonra (53) yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina görevi Emin Bayram'a teslim ederken, direkt soyunma odasına gitti. Linnes de 79'da sakatlanıp kenara geldi. İki futbolcunun durumu da bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Pandemi için verilen ara sonrası sarı-kırmızılılarda Rizespor maçında Muslera ve Andone ağır sakatlık yaşarken, geçen hafta da Falcao sakatlanmıştı. Marcao'nun da sakatlığının bulunduğu sarı- kırmızılılarda ayrıca Ahmet Çalık, Adem Büyük ve Mariano kart cezası nedeniyle dün forma giyemedi. Üstüne bir de Lemina ile Linnes'in sakatlığı eklenince Galatasaray'daki eksik sayısını 9'e yükseldi.



RYAN DONK İLE UYUMLUYDU

Dün gece stoper bölgesinde görev yapan Donk ve Lemina ikilisi hem uyumlu bir görüntü sergiledi hem de birçok önemli pozisyonda geçit vermedi. Lemina, 27. dakikada Clichy'nin yaptığı ortayı iyi bir zamanlamayla karşılarken, 32'de ise sağdan son çizgiye inen Visca kale sahasına ortaladı karşılayıp tehlikeyi önledi. Donk da 38 ve 44. dakilardaki kritik müdahaleleriyle gole izin vermedi.