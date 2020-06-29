Zirve stresi

Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada lider Medipol Başakşehir ile takipçilerinden Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un Ankaragücü ile berabere kalması, Demir Grup Sivasspor'un Kayserispor'a yenilmesinin ardından dün akşamki karşılaşma iki takım açısından da kritik hale geldi. Düşük tempoda geçen ilk yarıda iki takım da birer tane net gol pozisyonu yakalarken, skoru değiştiremedi ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İKİSİNE DE YARAMADI

İkıncı yarıda şans bulan Demba Ba'nın hareketlendirdiği Başakşehir, 51. dakikada Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da net pozisyonlar üretirken Galatasaray 67'de Emre Akbaba'nın kaydettiği golle 1-1 beraberliği yakaladı. Kalan bölümlerde konuk ekip daha etkili bir görüntü çizse de iki takım da skoru değiştiremedi ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Başakşehir rakiplerinin puan kaybettiği haftada farkı açma şansını kullanamadı. 1 puan alan Galatasaray ise zirve ile arasındaki puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi.

SALDIRDI, YIKAMADI

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, tüm eksiklerine rağmen dün akşam takdir edilecek bir mücadele ortaya koydu. Deplasmanda olmasına karşın lider Başakşehir'den puan almak için tüm hatlarıyla saldıran sarı- kırmızılılar, özellikle topla oynamada yüzde 63'e 37 büyük fark attı. Başakşehir'in 11 şutuna karşın tam 21 şut çekti. Başarılı paslarda 485'e 248, kornerde 7'ye 4 ve ortada da 36'ya 20 açık ara öndeydi ama rakibi karşısında golü yiyen taraf oldu. Emre Cimbom'a 1 puan getirdi.

İKİLİ AVERAJ BAŞAKŞEHİR'DE

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı turuncu- lacivertli ekip 1-0 kazanmıştı. Bu karşılaşmanın 1-1 beraberlikle sona ermesiyle ikili averajda üstünlük kuran Başakşehir, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda Galatasaray'ın üstünde yer alacak.

ASLAN'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11'de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Terim, 28. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Çalık, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho ve sakatlanan Radamel Falcao'nun yerine, cezasını dolduran Donk'un yanı sıra Linnes ile Ömer Bayram'ı görevlendirdi.

ROBINHO İLE BAŞLADI

Turuncu-lacıvertlı takımın hocası Okan Buruk, 28. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Buruk, geçen hafta ilk 11'de başlayan Demba Ba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Robinho'yu oynattı. Daha sonra bu iki oyuncuyu değiştirdi. Başarılı teknik adam, cezalı olan Martin Skrtel'in yerine ise savunmanın ortasında Ponck'u görevlendirdi.