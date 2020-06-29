Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri! "Şampiyonluk şansı..."

"SARRACHI BENCE KÖTÜ TRANSFER, NAGATOMO DAHA İYİYDİ"

"Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi.""