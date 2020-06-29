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Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri! "Şampiyonluk şansı..."
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 60'a, Galatasaray da 52'ye yükseltti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'de kritik karşılaşmanın ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in açıklamaları...
29 Haziran 2020 Pazartesi 00:43
Güncelleme: 29.06.2020 00:43
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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından Rıdvan Dilmen karşılaşmayı ve futbol gündemini değerlendirdi.
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İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Ne kadar matematik olarak olsa da ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum"
"SARRACHI BENCE KÖTÜ TRANSFER, NAGATOMO DAHA İYİYDİ"
"Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi.""
"MAÇ BAŞINDA BAŞAKŞEHİR TEMPO YAPTI"
"Okan Buruk gibi düşünüyorum, ben bir tempo koyayım ortaya 10 dakikada sonuç alayım hızlıca. Robinho da geçen hafta iyiydi dedi ve oynattı. 11 top girdi Galatasaray ceza sahasına ilk 10 dakikada. Büyük tempo yaptı Başakşehir.""
"SERİ SAZI ELİNE ALDI"
"Seri özellikle pandemi arasından sonra özellikle çok iyi döndü. Sazı eline aldı ve oynamaya başladı. Başakşehir ikinci yarıda çift forvete dönmek istedi ama kanat oyuncuları verimsiz kaldı. Demba Ba'nın kaçırdığı olsa 2-0 olacaktı maç."