Göztepe 3-3 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 29. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor 3-3 berabere kaldı.
Gürsel Aksel Stadı'nda toplam 6 golün olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez geriye düşmesine rağmen üçünde de beraberliği yakaladı.
3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakadan sonra Göztepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 45'e çıkardı.
En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra lige verilen aradan sonra iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Aynı periyotta Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, ligde dış sahada üst üste 5. maçında da galibiyet alamadı.
CISSE ALANYASPOR'UN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU OLDU
Göztepe karşısında takımının 2. ve 3. gollerini atan Senegalli golcü Papiss Demba Cisse, Aytemiz Alanyaspor'la 53. maçında 35. golüne imza attı. Cisse, bu performansıyla Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı.
Bu sezon gol sayısını 19'a çıkaran Senegalli golcü, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u takibini sürdürdü.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 23:23
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe 3-3 Alanyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.