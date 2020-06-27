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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig İzmir'deki gol düellosunda kazanan çıkmadı!

3-3 | MAÇ SONUCU

Göztepe 3-3 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında İzmir temsilcisi , evinde Aytemiz 'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde ile Aytemiz 3-3 berabere kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda toplam 6 golün olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez geriye düşmesine rağmen üçünde de beraberliği yakaladı.

3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakadan sonra Göztepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 45'e çıkardı.

En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra lige verilen aradan sonra iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Aynı periyotta Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, ligde dış sahada üst üste 5. maçında da galibiyet alamadı.

CISSE ALANYASPOR'UN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU OLDU

Göztepe karşısında takımının 2. ve 3. gollerini atan Senegalli golcü Papiss Demba Cisse, Aytemiz Alanyaspor'la 53. maçında 35. golüne imza attı. Cisse, bu performansıyla Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı.

Bu sezon gol sayısını 19'a çıkaran Senegalli golcü, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u takibini sürdürdü.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 23:23
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