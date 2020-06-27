Fikret Orman Beşiktaş tribününde!
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılan ve siyah-beyazlıların 3-0 gibi net bir skorla rakibini mağlup ettiği mücadelede enteresan bir görüntü dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşılaştığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkat çekti. Siyah beyazlıların seyircisiz oynadığı maçlar için hayata geçirilen 'karton taraftar' projesinde Fikret Orman dikkat çekti.
Tribündeki karton taraftarlar arasında eski başkan Fikret Orman'ın da fotoğrafı yer aldı. Öte yandan bu fotoğraf Beşiktaş'ın resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
- 27.06.2020
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