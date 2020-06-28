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28 Haziran 2020, Pazar
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Tecrübe konuşuyor

Tecrübe konuşuyor

’daki 1.5 yıllık ilk döneminde 7 gol kaydeden , siyah-beyazlı formayı giymeye başladığı ikinci döneminde rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

Geçen sezonun devre arasında olduğu 'ta ikinci dönemini yaşayan , siyah-beyazlılarda en fazla gol attığı sezonu geçiriyor. 2006-07'de siyah-beyazlı kulübe transfer olan Burak, ilk yılında siyah-beyazlı forma ile 7'si maçı olmak üzere 37 karşılaşmada görev yaptı ve ilk sezonunu 6 golle noktaladı. Bir sonraki sezon Beşiktaş'ta sadece yarım dönem forma giyen Burak, 2007-2008'de siyah-beyaz formayla lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta forma giydi ve sadece 1 gol kaydetti.

SAKATLIĞI ZORLADI
Beşiktaş'taki ikinci döneminin başlangıcı olan 2018-19 sezonunun ikinci yarısında siyah-beyazlı forma ile 15 karşılaşmada görev yapan tecrübeli forvet, 11 gol kaydetti. Sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk 4 haftasında forma giyemeyen ve toplamda 7 maçta görev yapamayan Burak Yılmaz, oynadığı 22 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Böylelikle Beşiktaş forması altında en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu, Beşiktaş'taki 1.5 sezonluk ikinci döneminde 25 gol kaydetti.

%88.9 İSABET
maçında 3 şut atıp 2'sinde isabet sağlayıp 1 de gol atan Burak Yılmaz, 2 de asistle geceye damga vurdu. 43 kez topla buluşup 27 pasında yüzde 88.9 isabet sağlayan kaptan, 2 de kilit pas verdi. Ayrıca 3 top çalmayla defansına da yardım etti.

KONGRE ÜYESİ OLDU
Beşiktaş'a geldikten sonra yönetimin kararıyla takım kaptanlığına da yükselen Burak Yılmaz, ayrıca kısa bir süre önce de siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

ÇIN'DEN GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra , F.Bahçe, , , G.Saray ve 'da oynayan Burak Yılmaz, ikinci macerasının devam ettiği 2018-2019 sezonunun devre arasında yeniden Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

GOL PASLARINA DİKKAT
Burak Yılmaz, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da gole kavuşturdu. Bu sezon 7 kez gol öncesi pasını veren (asist) tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan ve önceki gün oynanan maçlarında ikişer kez takım arkadaşlarını gole götüren pasları verdi.

  1. 28.6.2020
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